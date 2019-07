Libia: incaricato d’Affari Usa Harris, preoccupazione per scontri a Tripoli

- L'incaricato d'affari dell'ambasciata degli Stati Uniti in Libia, Joshua Harris, ha espresso la preoccupazione del suo paese per il proseguimento degli scontri armati nella capitale libica Tripoli tra le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) e l'Esercito nazionale libico (Lna), durante un incontro con il presidente del Consiglio di Stato libico, Khalid al Mishri. Ieri sera l'ambasciata Usa a Tripoli ha diffuso una nota via Twitter affermando che Harris "ha rinnovato la profonda preoccupazione degli Stati Uniti per i combattimenti a Tripoli e l'importanza di un ritorno al processo politico mediato dalle Nazioni Unite". Harris e Al Mishri hanno discusso "degli sforzi in corso per sviluppare l'economia della Libia a beneficio di tutti i libici", ha aggiunto l'ambasciata. (Lit)