Terrorismo: Libia, comando Misurata annuncia l'arresto di membri di Al Qaeda

- La sala delle operazioni di sicurezza congiunta di Misurata ha annunciato l'arresto di "diverse persone che sono state coinvolte in operazioni terroristiche, guidati da un cittadino algerino, tutti ricercati dal procuratore generale". La sala operativa ha dichiarato in una nota di aver arrestato "delle persone ricercate nella periferia di Tripoli. Si tratta di un algerino e diversi libici in possesso di armi e munizioni". I terroristi arrestati “sono coinvolti in una serie di operazioni terroristiche a Tripoli e si trovano nella sala operativa, che li trasferirà alle autorità competenti dopo il completamento dell'indagine", ha concluso la nota. (Lit)