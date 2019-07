Libia: Saleh, i Fratelli musulmani hanno scelto Sarraj come premier

- Il presidente del parlamento libico con sede a Tobruk, Aguila Saleh, ha dichiarato che il suo paese "è stato esposto per anni a una cospirazione internazionale". Saleh ha dichiarato in un'intervista all’emittente “al Arabiya” che "Turchia, Qatar e i Fratelli musulmani cospirano contro la Libia”, aggiungendo che “la Gran Bretagna e l'Italia hanno avuto un ruolo nella cospirazione". Saleh ha rivelato che l'organizzazione dei Fratelli Musulmani è "quella che ha scelto e piazzato Fayez al Sarraj come presidente del consiglio presidenziale, quindi, per questo il premier libico non può respingere alcuna loro richiesta". “Abbiamo ripetutamente chiesto a Sarraj di lasciare i Fratelli musulmani e le milizie a Tripoli, ma ha rifiutato”, ha proseguito. Saleh ha sottolineato che "l'intervento della Turchia in Libia a favore dei Fratelli musulmani è diventato chiaro", aggiungendo: “Siamo in guerra contro le milizie terroristiche in Libia e combattiamo con vecchie armi". Infine il politico libico ha rivelato che l'autoproclamato Esercito nazionale libico, guidato da Khalifa Haftar, "sta cooperando con i paesi amici per ottenere supporto e armi".(Res)