Libia: autorità italiane visitano il porto di Tripoli, incontro con la Guardia costiera

- Una delegazione della polizia marittima italiana ha visitato ieri il porto libico di Tripoli per discutere delle pattuglie di supporto della Guardia costiera libica. "Una delegazione della polizia marittima italiana è stata informata sulla necessità più importante della motovedetta 111 della direzione generale della Guardia costiera", ha dichiarato il ministero dell’Interno libico in un briefing via Facebook. "La delegazione è stata invitata a visitare la città di Misurata per capire le esigenze delle navi di pattuglia della Guardia costiera libica 106 e 109, per la manutenzione e la fornitura di pezzi di ricambio", ha aggiunto il ministero. La delegazione della polizia marittima è stata ricevuta dal colonnello Al Bashir Bilnoor, direttore della Guardia costiera libica, e da rappresentanti della squadra nazionale di gestione e sicurezza delle frontiere. (Lit)