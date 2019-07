Medio Oriente: Kuwait condanna la demolizione israeliana delle case palestinesi

- Il Kuwait ha condannato la demolizione israeliana delle case palestinesi nell'area di Sur Baher, a Gerusalemme Est, affermando che questi atti alimentano la violenza e minacciano la stabilità regionale. Una fonte ufficiale del ministero degli Esteri kuwaitiano ha affermato che Israele viola il diritto internazionale e influisce immensamente sul processo di pace, mentre continua le sue attività di insediamento illegale in piena violazione dei suoi obblighi, ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e convenzioni e trattati internazionali. "Il Kuwait è in coordinamento con il Sudafrica e l'Indonesia, nonché in collegamento con la delegazione palestinese, ed è riuscito a tenere una riunione del Consiglio di sicurezza per discutere degli attacchi israeliani", ha aggiunto la fonte ufficiale. Lo scorso 22 luglio, le autorità israeliane hanno abbattuto una decina di edifici perché giudicati illegali. (Res)