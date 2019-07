Gli appuntamenti di oggi a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi, giovedì 25 luglio:COMUNEOre 14 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della II Commissione (pres.Roberto Malanca) la VI Commissione (pres.Federico Mensio) e la Commissione Smart city (pres.Cataldo Curatella). Odg: Regolamento edilizio e Allegato energetico: Audizione degli ordini professionali.REGIONEOre 11, Torino, rettorato Università degli Studi di Torino, via Verdi, l’assessore Ricca partecipa alla chiusura dell’anno sportivo CusOre 14, Colleretto Giacosa (TO), sede del Polo, l'assessore Marnati partecipa all'incontro con il Polo Innovazione – Biopimed SpaOre 14, Torino, corso Regina Margherita 174, l’assessore Ricca partecipa all’incontro con le società sportive del territorioOre 14.15, Roma, via della Stamperia 8, l'assessore Gabusi partecipa alla conferenza Stato RegioniOre 15:30, Roma, l’assessore Rosso incontra Maria Barilà, Capo Dipartimento della funzione pubblica (DFP)Ore 18, Torino, Giardini Reali, il presidente Cirio partecipa all'evento Coldiretti Oscar Green, con il Presidente MoncalvoOre 18, Torino (TO), Sede Ance, gli assessori Carosso e Gabusi partecipano all'Assemblea annuale Ance (Rpi)