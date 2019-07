Usa-Cina: nave da guerra Usa naviga attraverso lo Stretto di Taiwan (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pentagono ha annunciato lunedì, 8 luglio, che il dipartimento di Stato Usa ha approvato la possibile vendita a Taiwan di 108 carri armati M1A2T Abrams, di 250 missili Stinger e dei relativi equipaggiamenti, una fornitura dal valore complessivo stimato in 2,2 miliardi di dollari. L'Agenzia per la cooperazione alla sicurezza del Pentagono (Dsca) ha notificato al Congresso federale la possibile vendita di armi, che includerebbe anche mitragliatrici, munizioni, veicoli Hercules per il recupero dei carri armati non operativi e veicoli per il trasporto di mezzi ed equipaggiamenti pesanti, osservando che la vendita non altererebbe in maniera significativa gli equilibri militari nella regione. (segue) (Was)