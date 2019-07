Cina-Usa: ministero Esteri, accuse Fbi sono infondate e ingannevoli

- La Cina ha confutato le accuse di minaccia alla sicurezza nazionale del capo del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray definendole totalmente infondate e ingannevoli. Lo riferisce la stampa cinese, riferendosi alle dichiarazioni di Wray secondo cui la Cina costituisce una minaccia al controspionaggio degli Stati Uniti maggiore di qualunque altro paese; il direttore dell'Fbi ha anche affermato che Pechino stia conducendo una guerra contro gli Usa. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Hua Chunying, ha detto che la Cina persegue un percorso di sviluppo non conflittuale. "Se diciamo che la Cina sta combattendo una guerra, allora è una guerra giusta in difesa dei propri legittimi diritti e interessi", ha aggiunto il portavoce. (segue) (Cip)