Cina-Usa: ministero Esteri, accuse Fbi sono infondate e ingannevoli (3)

- Hua ha affermato che gli Stati Uniti hanno ignorato i legittimi diritti e interessi di tutte le parti e hanno imposto sanzioni in maniera arbitraria, in contrasto con la tendenza globale prevalente. "Chiediamo vivamente agli Stati Uniti di correggere immediatamente le loro azioni sbagliate. La Cina salvaguarderà fermamente i legittimi diritti e interessi delle sue imprese", ha detto Hua. La Cina si è costantemente e fermamente opposta all'attuazione da parte degli Stati Uniti di sanzioni unilaterali e alla cosiddetta "giurisdizione a braccio lungo", e le azioni di bullismo da parte di Washington, incluso l'esercizio della repressione arbitraria contro le società cinesi in conformità con le leggi nazionali statunitensi, ha aggiunto il portavoce. (Cip)