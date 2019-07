Asia: boom traffico merci Thailandia e Indonesia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Largamente ritenuta un “nastro trasportatore” economico, Ups ha pubblicato ieri i propri risultati finanziari per il secondo trimestre, con un calo del fatturato del business internazionale – quello esterno agli Usa – del 2,7 per cento su base annua. L’azienda ha imputato il calo della “pressione macroeconomica globale”. L’utile operativo, di contro, è aumentato di oltre il 7 per cento: Ups si è potuta avvalere della propria “rete flessibile” per concentrarsi su mercati a rapida crescita come appunto Thailandia, Indonesia e Giappone, che nel secondo trimestre hanno rimpiazzato Vietnam e Taiwan come mercati asiatici più dinamici per Ups. Secondo Barber, nel lungo periodo i mercati asiatici di riferimento per la crescita saranno Vietnam e India. (segue) (Git)