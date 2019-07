Cina: pattugliamento aereo sino-russo, per ministero Difesa no violazioni internazionali (2)

- Due bombardieri delle Forze aeree russe e due bombardieri cinesi, impegnati in una esercitazione congiunta, sono entrati nella Zona di identificazione per la difesa aerea (Kadiz) unilateralmente imposta dalla Corea del Sud su parte del Mar del Giappone, nelle primissime ore di martedì 13 luglio. Poche ore più tardi – a partire dalle 9.00 di martedì - un velivolo militare russo A-50 awacs (sistema di preallarme e controllo) ha sorvolato per due volte le Rocce di Liancourt (“Takeshima” in giapponese, “Dokdo” in sudcoreano): un piccolo atollo occupato militarmente da Seul dell’immediato dopoguerra, e rivendicato da Tokyo. La Corea del Sud ha risposto alla violazione del suo spazio aereo facendo decollare i suoi intercettori, che hanno esploso decine di colpi di cannone automatico in direzione del velivolo russo a titolo di avvertimento. Il Giappone ha fatto sollevare in volo a sua volta aerei da combattimento, ed ha successivamente rivolto una protesta formale in direzione di Seul e di Mosca. (segue) (Cip)