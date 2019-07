Cina: pattugliamento aereo sino-russo, per ministero Difesa no violazioni internazionali (3)

- Il governo russo si è scusato per l’ingresso di un velivolo militare An-50 nello spazio aereo sudcoreano, affermando che tale intromissione è stata involontaria, e probabilmente dovuta a un problema tecnico alla strumentazione del velivolo. Lo ha riferito l’ufficio di presidenza sudcoreano nella giornata di ieri. Secondo Seul, Mosca ha espresso “profondo rammarico” per l’incidente: “La Russia ha riferito che il suo ministero della Difesa lancerà immediatamente una indagine e adotterà le misure necessarie”, ha dichiarato Yoon Do-han, segretario per le comunicazioni pubbliche della presidenza sudcoreana, nel corso di una conferenza stampa. Le scuse, ha spiegato il funzionario, sono state presentate a un funzionario del ministero della Difesa nazionale sudcoreano da un attaché militare russo nella serata di ieri. (Cip)