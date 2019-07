Corea del Sud-Giappone: consigliere sicurezza nazionale Bolton chiude a mediazione Usa

- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, ha esortato ieri la Corea del Sud a placare le dispute diplomatiche con il Giappone, ed ha incoraggiato i due principali alleati asiatici degli Usa a trovare un terreno di confronto in merito ai loro trascorsi storici, chiarendo che gli Stati Uniti non intendono assumere un ruolo di mediazione diretta in merito alla disputa sui controlli alle esportazioni, come richiesto dal governo sudcoreano. Bolton ha incontrato ieri la controparte sudcoreana Chung Eui-yong per circa due ore e mezza, nel corso di una visita a Seul. La visita è giunta all’indomani del sorvolo di velivoli russi e cinesi di un atollo conteso da Giappone e Corea del Sud, interpretato da Washington come un tentativo di mettere alla prova il partenariato di sicurezza tra Usa, Giappone e Corea del Sud, indebolito proprio dalle dispute tra i due vicini asiatici. (segue) (Git)