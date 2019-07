Corea del Sud-Giappone: consigliere sicurezza nazionale Bolton chiude a mediazione Usa (2)

- Bolton ha visitato Seul ieri per discutere le questioni di maggiore importanza nell’agenda bilaterale di Stati Uniti e Corea del Sud, inclusa la disputa commerciale tra Seul e Tokyo, lo stanno nei negoziati sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord, e l’incidente di martedì, con l’ingresso di un velivolo militare russo nello spazio aereo sudcoreano. L’agenda della visita di Bolton ha incluso incontri con il capo dell’Ufficio di sicurezza nazionale sudcoreano, Chung Eui-yong, con il ministero della Difesa, Jeong Kyeong-doo, e con il ministro degli Esteri, Kang Kyung-wha. Oggetto dei colloqui è stato anche il rafforzamento dell’alleanza bilaterale. Al suo arrivo in Corea del Sud, nella serata di martedì, Bolton ha scritto sul proprio profili Twitter di attendesi “incontri produttivi con la leadership del nostro importante alleato e partner, vitale per la sicurezza e la prosperità dell’Indo-Pacifico”. (segue) (Git)