Cina: lanciato piano emergenza satellitare per alluvioni in India

- La Cina ha lanciato il piano di risposta alle emergenze satellitari a seguito della richiesta dell'Organizzazione di ricerca spaziale indiana (Isro) per il sostegno internazionale alle catastrofi causate dalle alluvioni. Lo ha riferito l'Amministrazione spaziale nazionale cinese (Cnsa). Il Centro per l'applicazione e la ricerca sui dati satellitari della Cina (Cresda) ha programmato tre satelliti cinesi di osservazione della terra - Gaofen-1, Gaofen-2 e Gaofen-3 - per catturare immagini delle regioni colpite dall'alluvione in India la scorsa settimana, ha spiegato la Cnsa in un comunicato stampa. Il Cresda ha inviato un totale di 14 immagini satellitari pre e post disastro all'Isro, fornendo supporto nel monitoraggio delle inondazioni, ha riferito l'agenzia cinese. (segue) (Cip)