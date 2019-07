Giappone: al via il conto alla rovescia di un anno verso le Olimpiadi di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha avviato ieri, 24 luglio, il conto alla rovescia di un anno in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo 2020. Gli organizzatori guardano all’evento con ottimismo, data l’elevata domanda di biglietti per gli eventi sportivi e l’assenza di problemi nei lavori per la preparazione delle infrastrutture. A turbare l’attesa c’è però l’inchiesta della magistratura francese sull’ex direttore del Comitato olimpico giapponese, accusato di essere ricorso alla corruzione per aggiudicare a Tokyo l’evento. Le Olimpiadi estive di Tokyo si terranno dal 24 luglio al 9 agosto del prossimo anno, 56 anni dopo le prime Olimpiadi ospitate dalla capitale giapponese. (segue) (Git)