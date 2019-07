Giappone: al via il conto alla rovescia di un anno verso le Olimpiadi di Tokyo (2)

- Le aziende giapponesi stanno intensificando gli sforzi tesi a contribuire alla logistica in vista delle Olimpiadi estive di Tokyo 2020, specie per quanto riguarda la riduzione del traffico stradale e dell’affollamento dei trasporti pubblici. Diverse grandi aziende intendono autorizzare il telelavoro dei loro dipendenti, o ridimensionare le operazioni logistiche per la durata dei Giochi. Oltre 50mila dipendenti delle aziende appartenenti al gruppo Fujitsu Ltd, e 34mila di Nec Corp, parteciperanno a una prova generale di telelavoro organizzata con la collaborazione del governo giapponese e del comitato organizzatore delle Olimpiadi. Alla prova prendono parte 3mila tra aziende, società ed entità giapponesi, per un totale di 600mila persone, dal 22 luglio al 6 settembre prossimi. Il governo aveva organizzato una prova analoga lo scorso anno, e da allora l’adesione è raddoppiata. Le Olimpiadi estive di Tokyo si apriranno il 24 luglio 2020. (segue) (Git)