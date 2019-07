Giappone: al via il conto alla rovescia di un anno verso le Olimpiadi di Tokyo (4)

- Il presidente del Comitato olimpico del Giappone (Joc) Tsunekazu Takeda, indagato per corruzione in Francia in relazione alla candidatura di Tokyo per le Olimpiadi estive del 2020, ha lasciato ufficialmente il proprio incarico lo scorso 27 giugno, cedendolo con effetto immediato all’ex atleta Yasuhito Yamashita, medaglia d’oro di judo nel 1984. L’avvicendamento alla guida del Comitato olimpico giunge in un momento assai delicato, con Tokyo nel pieno dei preparativi per ospitare i Giochi del 2020. Takeda, che è stato il presidente più longevo nella storia del Joc, doveva essere rieletto per un decimo mandato alla fine di giugno, ma l’indagine a suo carico in corso in Francia ha convinto il funzionario 71enne a rassegnare le dimissioni. (segue) (Git)