Usa: Russiagate, nessuna nuova rivelazione di Mueller che durante audizioni appare confuso (3)

- I Democratici nutrivano grandi speranze nelle audizioni, nella speranza di riportare l’indagine al centro del dibattito pubblico, magari aprendo la strada per una possibile richiesta di “impeachment”. Mueller ha ribadito che Trump non è stato scagionato dall’accusa di ostruzione alla giustizia e che potrebbe essere incriminato al termine del suo mandato. Mueller ha poi respinto le accuse spesso lanciate da Trump, secondo le quali l’indagine sarebbe stata “una caccia alle streghe”, confermando tutte le conclusioni presenti nel rapporto. Alla domanda sul perché non avesse emesso un mandato di comparizione neo confronti del presidente, l'ex procuratore speciale ha spiegato che questo avrebbe prolungato troppo i tempi dell’indagine perché Trump si sarebbe opposto. (segue) (Was)