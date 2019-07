Brasile: ex presidente Lula assolto nel processo per tangenti alla Odebrecht in Angola

Brasilia, 25 lug 00:35 - (Agenzia Nova) - Il giudice della decima sezione penale del tribunale federale di Brasilia, Vallisney de Souza Oliveira, ha assolto l'ex presidente della Repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, dall'accusa di associazione per delinquere e riciclaggio di denaro sporco nell'ambito di un processo nato in merito al presunto pagamento di tangenti da parte dell'impresa di costruzioni Odebrecht per favorire l'ottenimento di commesse in Angola (Africa). Nel processo risultava imputato anche il nipote dell'ex presidente, Taiguara Rodrigues dos Santos, anche lui assolto. Nella sentenza, il magistrato ha affermato che nel corso del processo non è emersa nessuna prova del coinvolgimento o del collegamento tra il contratto della Odebrecht in Angola e l'ex presidente Lula.