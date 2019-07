Usa: Trump afferma che Messico potrebbe aumentare truppe al confine

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto ieri, 24 luglio, che il Messico potrebbe aumentare le truppe al confine tra i due paesi. Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, prima di partire per un viaggio nella Virginia Occidentale, Trump ha affermato che il numero di migranti arrestati al confine "sta scendendo" perché il Messico ha inviato le sue truppe alla frontiera. “È positivo anche per il Messico quello che stanno facendo perché i cartelli hanno attraversato tutto il confine per anni e anni. E il Messico sta dicendo, e il presidente sta dicendo: 'Dobbiamo ripulirlo'. Hanno 21.000 soldati e probabilmente ne metteranno di più ”, ha detto Trump. (segue) (Was)