Corea del Nord: "Cnn", Pyongyang lancia almeno un missile a corto raggio

- La Corea del Nord ha lanciato almeno un missile a corto raggio nella giornata di oggi, 24 luglio: lo riferisce l'emittente “Cnn” che cita un funzionario della difesa degli Stati Uniti. Il funzionario ha aggiunto che il lancio sembra essere simile a quelli avvenuti lo scorso maggio che avevano percorso circa 260 miglia (circa 400 chilometri). Secondo alcuni media internazionali i missili lanciati potrebbero essere due. L'esercito sudcoreano ha riferito all'emittente statunitense che il missile è stato sparato dalla zona di Wonson. "I nostri militari, in preparazione di ulteriori lanci, mantengono la loro postura di prontezza monitorando i movimenti correlati", ha detto un funzionario dell'ufficio del capo di stato congiunto sudcoreano. Si tratta del primo lancio di missili da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un nella zona demilitarizzata che separa le due Coree, alla fine di giugno. Dopo lo storico incontro al confine i colloqui non sono però decollati, rimanendo in gran parte bloccati. Oggi però l'ambasciatore della Corea del Sud a Washington ha riferito che gli Stati Uniti e la Corea del Nord hanno parlato di riprendere i colloqui. (Was)