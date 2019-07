Usa: Trump afferma che Messico potrebbe aumentare truppe al confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione statunitense sta cercando di ridurre il numero crescente di migranti che arrivano al confine tra Stati Uniti e Messico dopo essere fuggiti dalla violenza e dalla povertà in paesi come il Guatemala, l'Honduras e El Salvador. Una recente politica introdotta negli Stati Uniti nega l'ammissibilità di richiedere asilo per i migranti che attraversano un altro paese nel loro viaggio verso il confine meridionale statunitense se non è stata chiesta protezione nei precedenti paesi attraversati. Per poter sperare di ottenere l'asilo negli Usa occorre ora dimostrare di averlo chiesto prima, senza successo, in un altro paese o di essere stati vittime di traffico di esseri umani, in una forma "grave". (Was)