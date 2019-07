Difesa: El Salvador, 1.062 nuove reclute destinate al Piano contro criminalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le reclute saranno incorporata in tre scaglioni. Il primo agosto entreranno in servizio 408 reclute, il primo ottobre altre 500 e le successive mille saranno inserite all'inizio del 2020. In questo modo si raggiungerà il numero di 3000 soldati che il presidente ha chiesto per integrare la task force contro la delinquenza. Attualmente 7600 soldati salvadoregni sono destinati a svolgere incarichi di pubblica sicurezza. Di questi 5049 soltanto nel Piano di controllo territoriale. Appena lo scorso 17 luglio, visti anche i risultati positivi dei primi giorni del Piano, il presidente Bukele aveva annunciato l'avvio di un "massiccio" reclutamento di elementi per le forze armate, parte di un programma di rafforzamento della lotta contro la delinquenza. "Per la prima volta da decenni, iniziamo un processo massiccio di reclutamento nelle nostre Forze armate", ha scritto il capo dello stato in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. L'operazione, ha spiegato Bukele, comporterà l'ingresso "a titolo volontario" di 2.000 nuovi elementi nell'esercito. (segue) (Mec)