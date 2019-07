Congo: Usa offrono ulteriori 38 milioni di dollari contro epidemia di ebola

- Il governo degli Stati Uniti ha offerto 38 miliardi di dollari in più nella lotta contro l'ebola nella Repubblica Democratica del Congo, portando il suo contributo totale attraverso l'agenzia per lo Sviluppo internazionale (Usaid) a quasi 140 miliardi di dollari. "Gli Stati Uniti stanno fornendo più di 38 milioni di dollari in ulteriore assistenza per contribuire a porre fine allo scoppio in corso di Ebola nella Repubblica democratica del Congo orientale (Rdc), inclusi 15 milioni di dollari in nuovi finanziamenti all'Organizzazione mondiale della sanità", che sta coordinando lo sforzo globale, si legge in una dichiarazione. In collaborazione con i partner sul campo, gli Stati Uniti mirano a prevenire e controllare le infezioni nelle strutture sanitarie, nonché a formare gli operatori sanitari, educare e sostenere la comunità e garantire la sicurezza delle sepolture. L'epidemia di ebola, la seconda più grande nella storia dopo quella che colpì l’Africa occidentale fra il 2014 e il 2015, è scoppiata nell'agosto 2018 e interessa le due province del Nord Kivu e dell’Ituri. Finora più di 2.500 persone sono state contagiate e oltre 1.700 persone sono decedute. (Was)