Canada: governo investirà nella tecnologia satellitare per collegare aree rurali e remote

- Il governo canadese ha dichiarato oggi, 24 luglio, l'intenzione di investire 85 milioni di dollari canadesi in una società satellitare con sede a Ottawa per ridurre il divario di banda larga nelle comunità rurali e remote. Lo ha detto il ministro dell'Innovazione, della scienza e dello sviluppo economico, Navdeep Bains, spiegando che il finanziamento sarà utilizzato da Telesat per costruire e testare tecnologie che utilizzano satelliti a bassa orbita terrestre (Leo) nel tentativo di potenziare la connettività. A marzo, il governo federale ha stanziato tra i 5 e i 6 miliardi di dollari canadesi in nuovi investimenti per il prossimo decennio per un piano che garantisca al 95 per cento delle case e delle imprese canadesi di avere accesso a Internet ad alta velocità entro il 2026. Ha inoltre fissato l'obiettivo di connettività al 100 per cento in tutto il paese entro il 2030. (Res)