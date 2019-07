Usa: Russiagate, nessuna nuova rivelazione di Mueller che durante audizioni appare confuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex procuratore speciale Robert Mueller non ha offerto nuove rivelazioni sull'inchiesta “Russiagate” durante le sette ore di audizione di oggi, 24 luglio, davanti alla commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti e successivamente davanti a quella di Intelligence. Mueller ha indagato per 22 mesi sulle interferenze della Russia nelle elezioni del 2016 e sui presunti tentativi del presidente Donald Trump di ostruire la giustizia. Nell'arco della sua testimonianza Mueller si è attenuto strettamente al rapporto di 448 pagine che lui e il suo team hanno consegnato al dipartimento di Giustizia ad aprile. (segue) (Was)