Usa: Russiagate, nessuna nuova rivelazione di Mueller che durante audizioni appare confuso (2)

- L'ex procuratore speciale ha rifiutato ripetutamente di offrire la sua opinione su questioni chiave o addirittura di leggere direttamente dal rapporto documento. Mueller, che per oltre due anni è stato dipinto dai media come una minaccia per la presidenza di Trump, è piuttosto apparso davanti al pubblico come un uomo di 74 anni il cui comportamento, modo di parlare e padronanza dei fatti erano nettamente diversi rispetto al passato. Mueller è infatti sembrato a lunghi tratti esitante e confuso. (segue) (Was)