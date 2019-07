Usa: Russiagate, nessuna nuova rivelazione di Mueller che durante audizioni appare confuso (4)

- In merito alle risposte scritte dall'inquilino della Casa Bianca, Mueller ha aggiunto che il presidente è stato “generalmente” incompleto e disonesto nelle risposte fornite ai procuratori. Mueller ha lanciato però un severo avvertimento sull'ingerenza nelle elezioni da parte dei russi, sostenendo che “lo stanno facendo mentre ci sediamo qui". “Spero che questa non sia la nuova normalità", ha detto al deputato democratico Peter Welch, "ma temo che lo sia". (Was)