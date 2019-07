Brasile: segretario al Commercio Usa Ross in visita la prossima settimana

- Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, Wilbur Ross, ha confermato la visita in programma in Brasile per la prossima settimana. Lo riporta il giornale "Terra". L'agenda di Ross è ancora in fase di definizione, ma è già stato confermato che sarà prima a Brasilia, dove incontrerà alcuni ministri del governo Bolsonaro tra i quali il ministro dell'Economia, Paulo Guedes, e il ministro delle infrastrutture, Tarcisio de Freitas, e successivamente sposarsi a San Paolo, per alcuni incontri istituzionali. Il viaggio è considerato sia dai politici brasiliani che da quelli statunitensi come un ulteriore passo in avanti nelle relazioni commerciali tra i due paesi, rinforzate a seguito della visita di stato del presidente Jair Bolsonaro al suo omologo, Donald Trump, a Washington lo scorso marzo. Nel corso della riunione alla Casa Bianca, i due capi di stato avevano concordato di ridurre gli ostacoli agli scambi commerciali e agli investimenti, creando quello che nel testo della dichiarazione congiunta era stato chiamato "partenariato per la prosperità". (segue) (Brb)