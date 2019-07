Brasile: segretario al Commercio Usa Ross in visita la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della visita di Ross a Brasilia dovrebbe essere annunciata la ripresa del meccanismo bilaterale di dialogo commerciale, sospeso alcuni anni fa e ora tornato in auge. Tuttavia, mentre il Brasile spinge per focalizzare sin da subito sulla possibilità di riduzione delle tariffe, gli Stati Uniti in questa fase sono maggiormente interessati alle questioni relative alla trasparenza normativa. nonostante l'entusiasmo per l'amministrazione Bolsonaro, è necessario valutare come il Brasile sarà capace di spingere sulle riforme interne e nella conduzione dei negoziati bilaterali in modo che l'avanzamento delle relazioni diplomatiche e commerciali avvenga "senza intoppi". A marzo, i due paesi hanno anche annunciato la ricostruzione del Ceo Forum, un incontro tra dirigenti statunitensi e brasiliani per discutere temi comuni. L'ultima riunione ha avuto luogo nel 2015. La prospettiva è che Ross parteciperà anche alla prossima riunione del gruppo, che dovrebbe svolgersi a novembre. (Brb)