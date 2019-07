Usa: dipartimento Giustizia non perseguirà Barr e Ross per aver sfidato mandati Camera

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non perseguirà il procuratore generale William Barr o il segretario al Commercio Wilbur Ross per aver respinto i mandati emessi del Congresso relativi alla controversia sull'inserimento della domanda sulla cittadinanza nel censimento del 2020. Lo ha dichiarato ieri, 24 luglio, il viceprocuratore generale Jeffrey Rosen. "Il dipartimento ha stabilito che la risposta del procuratore generale e del segretario al commercio citati dalla commissione Vigilanza e Riforme non costituiva un crimine", ha detto Rosen in una lettera inviata alla presidente della Camera, Nancy Pelosi. Il dipartimento di Giustizia "non porterà le denunce di oltraggio al Congresso davanti a una grand giurì o intraprenderà qualsiasi altra azione per perseguire il procuratore generale o il segretario", ha aggiunto Rosen. Il presidente Donald Trump aveva rivendicato il privilegio esecutivo e aveva ordinato al procuratore generale e al segretario al Commercio di non fornire i documenti citati in giudizio dalla commissione. (Was)