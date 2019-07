Brasile: ex presidente Lula assolto nel processo per tangenti alla Odebrecht in Angola (2)

Brasilia, 25 lug 00:35 - (Agenzia Nova) - Il giudice Vallisney inoltre ha sostenuto che parte delle accuse mosse in questo processo erano parte anche di un altro procedimento penale relativi a un presunto giro di corruzione relativo a finanziamenti liberati da parte della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) in favore del governo dell'Angola. La difesa di Lula ha affermato che l'ex presidente "non ha mai richiesto o ricevuto alcun vantaggio improprio prima, durante o dopo aver ricoperto la carica di Presidente della Repubblica".