Brasile: ministro Infrastrutture riceve camionisti per evitare nuovo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture brasiliano, Tarcísio de Freitas, ha avviato le consultazioni con gli autotrasportatori autonomi per discutere delle modifiche alle tabelle per il calcolo della tariffa minima per il trasporto di merci, entrate in vigore lo scorso 20 luglio e immediatamente sospese a causa della minaccia di sciopero da parte dei camionisti. Il ministro ha incontrato 43 compagnie e associazioni di trasportatori. Dopo l'incontro, durato quasi 3 ore, il vice presidente della Confederazione nazionale dei trasporti (Cnt), Flávio Benatti, ha affermato che dovrebbe raggiungersi un consenso sulla questione. "Siamo stati molto ottimisti circa l'intenzione del ministero di trovare un accordo", ha affermato Benatti. (segue) (Brb)