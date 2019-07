Imprese: Boeing potrebbe interrompere produzione del 737 Max (2)

- Un ulteriore rallentamento o arresto temporaneo della produzione di 737 Max non è "qualcosa che vogliamo fare, ma un'alternativa a cui dobbiamo prepararci", ha detto Muilenburg agli investitori. I jet 737 Max sono stati messi a terra da metà marzo e le autorità di regolamentazione non hanno ancora annunciato quando consentiranno agli aerei di volare di nuovo. Boeing sta lavorando a una correzione del software di un sistema di sicurezza che si ritiene abbia causato i due arresti anomali, e presenterà tale soluzione alle autorità aeronautiche prima di settembre, sperando di riottenere la certificazione di volo ad ottobre. (Was)