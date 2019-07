Usa: giudice rifiuta di bloccare restrizioni su richiesta d'asilo al confine con Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale degli Stati Uniti ha negato la richiesta di bloccare l'ultimo tentativo dell'amministrazione Trump di limitare le richieste d'asilo per i migranti al confine meridionale con il Messico. Secondo quanto si apprende dalla stampa statunitense, il giudice distrettuale Timothy Kelly, di Washington, DC, ha rifiutato oggi, 24 luglio, di bloccare temporaneamente la nuova norma provvisoria che nega l'ammissibilità di richiedere asilo per i migranti che attraversano un altro paese nel loro viaggio verso il confine meridionale degli Stati Uniti con il Messico, senza chiedere protezione nei precedenti paesi attraversati. Per poter sperare di ottenere l'asilo negli Usa occorre quindi dimostrare di averlo chiesto prima, senza successo, in un altro paese o di essere stati vittime di traffico di esseri umani, in una forma "grave". Nel negare la richiesta di emettere un'ingiunzione restrittiva temporanea, il giudice Kelly ha affermato che i gruppi che contestano la nuova normativa non hanno dimostrato che il loro lavoro potrebbe essere irreparabilmente danneggiato se la politica dell'amministrazione Trump dovesse proseguire. Un secondo giudice federale a San Francisco valuterà una sfida analoga presentata dall'American Civil Liberties Union e dai gruppi per i diritti civili in un'audizione che si terrà nella tarda giornata di oggi. (Was)