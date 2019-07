Usa: Mnuchin plaude a indagine antitrust su colossi hi-tech, Amazon "distrugge" commercio

- Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Steven Mnuchin, ha dichiarato oggi, 24 luglio, di appoggiare gli sforzi del dipartimento di Giustizia di esaminare Amazon perché il gigante tecnologico ha "distrutto il settore della vendita al dettaglio". "Penso che se guardi Amazon, anche se ci sono alcuni vantaggi, ha distrutto il settore del commercio al dettaglio in tutti gli Stati Uniti, quindi non c'è dubbio che ci sia una concorrenza limitata", ha detto Mnuchin durante un'intervista su “Cnbc”. "Ci sono aree in cui hanno davvero danneggiato le piccole imprese", ha aggiunto il segretario al Tesoro. (segue) (Was)