Argentina: Moody's avverte su implicazioni risultato elettorale per l'economia

- L'agenzia di rating statunitense Moody's ritiene che un'eventuale sconfitta dell'attuale presidente Mauricio Macri alle prossime elezioni di ottobre implicherà maggiori difficoltà di accesso al mercato di capitali per l'Argentina. Questa eventualità obbligherebbe inoltre il prossimo governo ad affrontare una ristrutturazione del debito che attualmente equivale a quasi il 90 per cento del Pil. "L'accresciuto rischio di un cambiamento politico in Argentina potrebbe rappresentare una minaccia per l'accesso ai mercati", sostiene il vicepresidente di Moody's, Gersan Zurita, in un documento citato oggi dal quotidiano "Ambito". Secondo Zurita un tale scenario "eserciterebbe una pressione significativa sulla posizione di liquidità del governo aumentando la possibilità di una ristrutturazione del debito nei prossimi due o tre anni". Nonostante il documento rilevi segnali di leggera ripresa dell'economia Moody's prevede un ulteriore calo del Pil dell'1,5 per cento nel 2019. (segue) (Abu)