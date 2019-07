Argentina: Moody's avverte su implicazioni risultato elettorale per l'economia (2)

- Dal punti di vista delle elezioni il candidato della coalizione kirchnerista, Alberto Fernandez, che propizia un radicale cambiamento della politica economica, risulta in effetti con un vantaggio di circa quattro punti percentuali in termini di intenzione di voto sull'attuale presidente Mauricio Macri. E' quanto emerge dalla media risultante di 11 diversi sondaggi effettuati in vista delle primarie dell'11 ottobre dove nel migliore dei casi Macri riesce a raggiungere una situazione di parità tecnica, e nel peggiore dei casi risulta indietro di 8 punti. In media il ticket di Fernadez con l'ex presidente Cristina Kirchner ottiene il 38,5 per cento delle preferenze contro il 34,9 per cento di Macri insieme a Miguel Angel Pichetto come vice. E' ancora alto ad ogni modo il numero di indecisi che può spostare l'ago della bilancia, mentre si diluiscono sempre più - a livello di sondaggi - le possibilità di un outsider come l'ex ministro dell'Economia, Roberto Lavagna, il primo degli "altri" al di sotto dei dieci punti in tutte le inchieste. (segue) (Abu)