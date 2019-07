Roma: Raggi, con ciclabile Nomentana diamo valore a quadrante ricco di cultura e arte

- Quella inaugurata oggi nel II municipio di Roma è "una ciclabile che dona un valore aggiunto alla città in un quadrante ricco di aree verdi, ville storiche e siti di interesse culturale", scrive su Instagram la sindaca di Roma Virginia Raggi. "In bici dal centro di Roma a Montesacro - aggiunge Raggi - . Insieme a cittadini, residenti e ciclisti, abbiamo inaugurato la nuova pista ciclabile di via Nomentana, quasi 4 chilometri da Porta Pia a via Valdarno su una delle strade principali della nostra città. Abbiamo realizzato un’opera attesa da anni che permette di raggiungere in bici le zone più periferiche attraverso un collegamento diretto e su una sede protetta. Grazie ai lavori della ciclabile Nomentana abbiamo riqualificato tutta la zona con nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali più sicuri e una nuova illuminazione". E conclude: "Un altro tassello del nostro programma per dotare la Capitale di una vera rete integrata di piste ciclabili per la mobilità dolce e sostenibile". (Rer)