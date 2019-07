Difesa: El Salvador, 1.062 nuove reclute destinate al Piano contro criminalità

- Il ministro della Difesa di El Salvador, René Merino, ha confermato che a partire dal prossimo lunedì 29 luglio saranno inseriti nei ranghi delle forze armate 1062 nuovi soldati attualmente in fase di addestramento da 15 settimane. Alle reclute sarà chiesto come primo incarico di svolgere funzioni di pubblica sicurezza nell'ambito del Piano di controllo territoriale, la nuova strategia varata dal governo per contrastare le organizzazioni criminali e riportare gli indici di violenza del paese a livelli accettabili messa a punto dal neo presidente, Nayib Bukele, e avviata lo scorso 20 giugno sul campo. Il ministro della Difesa ha annunciato che ci sarà una grande cerimonia e che nell'occasione saranno consegnate nuove uniformi. (segue) (Mec)