Panama: Fmi riduce la stima di crescita del Pil 2019 dal 6 al 5 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha ridotto la stima di crescita del Prodotto interno lordo (Pil) di Panama dal 6 per cento valutato lo scorso aprile al 5 per cento di luglio. Il Fondo, pur riconoscendo il dinamismo dell'economia panamense ritiene che l'espansione economica della repubblica centroamericana sia stata più lenta del previsto. La nuova stima è stata presentata oggi, 24 luglio, al termine di una visita di alcuni giorni, tra il 17 e il 23 luglio da parte degli analisti del Fondo, giunti a Città di Panama su invito del nuovo governo di Laurentino Cortizo. "Pur rimanendo tra le economie più dinamiche dell'America Latina, la ripresa economica a Panama è stata più lenta del previsto, in particolare, il Pil reale è cresciuto a un tasso annuo del 3,1 per cento nel primo trimestre del 2019, meno di quanto valutato in precedenza, a causa di un indebolimento della crescita nel settore delle costruzioni e dei servizi", ha dichiarato il capo della missione Panama, Alejandro Santos. (segue) (Mec)