Roma: Raggi inaugura pista ciclabile Nomentana, "un'opera attesa da anni"

- "A questo punto buona biciclettata a tutti". In un caldissimo pomeriggio la sindaca Virginia Raggi ha tagliato il nastro della nuova pista ciclabile su via Nomentana, tra Porta Pia e via Valdarno. Si tratta di 3,6 chilometri che collegano, su una corsia protetta, il centro con il quartiere di Montesacro, dove la pista si riconnette alla ciclabile esistente dell'Aniene, in via dei Campi Flegrei. I lavori per realizzare la ciclabile sono iniziati a gennaio del 2018 e terminati poche settimane fa. Il costo è stato di circa 2,2 milioni finanziati anche grazie all'Unione europea attraverso il Programma operativo nazionale "Città metropolitane" 2014-2020, che sta sostenendo la progettazione e la creazione di ulteriori piste ciclabili nel territorio urbano. I fondi, oltre alla realizzazione della ciclabile a doppio senso di marcia, hanno permesso anche la riqualificazione dei marciapiedi, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali, l'avvio della piantumazione di nuove piante, l'installazione di semafori dotati di lanterne per attraversamento ciclabile, la pulizia delle caditoie esistenti e l'inserimento di nuove, il completo rifacimento dell'impianto di illuminazione con lanterne a led di ultima generazione. All'inaugurazione, insieme alla sindaca Virginia Raggi, c'erano l'assessora alla Mobilità Linda Meleo, la presidente del II municipio Francesca Del Bello, il vicepresidente del III municipio Stefano Sampaolo, le associazioni di ciclisti e realtà territoriali. (segue) (xcol4)