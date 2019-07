Governo: Salvini a Conte, no a giochetti di palazzo

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, ha affermato: "Oggi non ho capito perché il presidente del Consiglio abbia detto: 'se dovessero togliermi la fiducia, tornerò in Senato a richiederla'. Noi vogliamo lavorare, che bisogno c'è di lasciare pensare che ci possano essere altre maggioranze raccolte un po' qui e un po' lì come funghetti in Parlamento, magari recuperando uno Scilipoti qua e uno Scilipoti la?". Quindi, Salvini ha scandito: "Se c'è un governo è questo e va avanti con i sì: se qualcuno pensa a giochetti di palazzo ha sbagliato persona, ministro, partito con la Lega e Paese con l’Italia e gli italiani di oggi".(Rin)