Tav: Di Maio, Lega faceva battaglie contro linea, noi l'idea non l'abbiamo cambiata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è "colpa del Movimento cinque stelle se in Parlamento la maggioranza delle forze politiche è, in questo momento, a favore" del Tav "ed alcune di queste forze politiche ci dicono che siamo un voltafaccia, loro che una faccia non l'hanno mai avuta. Loro che sono stati tutti contro il Tav, almeno una volta nella vita. Renzi, quando faceva le prime Leopolde, diceva che il Tav era inutile. La Lega ha fatto le battaglie in Val di Susa contro la linea Torino-Lione e poi ora dice che è il simbolo del progresso: chiedetevi, chiediamoci il perché. Noi l'idea non l'abbiamo cambiata": lo ha sottolineato, in una diretta Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio, mentre in sovraimpressione comparivano le prese di posizione sull'opera di Renzi e del Carroccio.(Rin)