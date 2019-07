Governo: Di Maio, aprire crisi? Significherebbe darla vinta agli altri

- Se "vogliamo dargliela vinta e non tagliare a settembre 345 parlamentari, allora apriamo la crisi di governo. Se vogliamo fare in modo che aprendo la crisi ci troviamo un nuovo governo tecnico o politico, che comincia a fare non solo opere inutili, ma il nucleare o gli inceneritori che non noi non si faranno mai, apriamola pure. Noi al governo facciamo cose per il Paese e arginiamo cose inaccettabili", in riferimento agli emendamenti sull'eolico nell'ambito della vicenda Siri: lo ha affermato, in una diretta Facebook, il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio. "So solo che il Movimento cinque stelle rimarrà sempre coerente, rimarrà sempre no Tav", ha aggiunto il vicepremier, secondo cui "non dobbiamo lasciarci dividere da media e giornali". (Rin)