Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMASeduta dell’assemblea capitolina: all’ordine del giorno delibera 36/2019 per la realizzazione della linea D della metropolitana, delibera 64/2019 istanze al ministero delle Infrastrutture in merito allo sviluppo di reti metropolitane, tranviarie e filoviarie; altri atti e mozioni.Aula Giulio Cesare, Campidoglio - Roma(ore 14:00-20:00)REGIONE LAZIOL'assessore della Regione Lazio al Lavoro e Nuovi Diritti, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino, interviene alla presentazione del libro "Procedure di gestione dell'emergenza sismica".Aula magna della Facoltà di Architettura di Valle Giulia - via Antonio Gramsci, 53 – Roma(ore 17:30)VARIELa Cgil protesta insieme ai poliziotti d’Italia per chiedere al governo correttivi al riordino delle carriere varato dal precedente esecutivo.Piazza Montecitorio – Roma(ore 9:30)Antigone presenta il proprio rapporto di metà anno sulle carceri italiane. Durante la conferenza stampa sarà inoltre presentata la proposta di legge rientrante nella campagna "Il carcere è un pezzo di città”. Alla conferenza stampa parteciperà anche Mauro Palma, Garante nazionale delle persone detenute o private della libertà personale.Sala Azzurra della Fnsi - Corso Vittorio Emanuele II, 349 (primo piano) - Roma(ore 10:00) (segue) (Rer)