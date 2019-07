Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIETavola rotonda dal titolo “2° report della Regione Lazio. Analisi delle principali evidenze, delle criticità e dei punti di forza”. Partecipano Marcello Bertoni vicedirettore generale di Unindustria, Valeria Giaccari, presidente comitato promozione imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Roma, Antonio Migliacci, responsabile Cna Roma, Luciano Mocci, direttore generale Federlazio, Salvatore Monni, docente del dipartimento di Economia Università Roma Tre.Aula Giunta Cciaa di Roma - via dei Burrò - Roma(ore 11:00)Presentazione del protocollo d’intesa tra Fimmg e Croce Rossa Italiana per il contrasto delle aggressioni al personale sanitario. Parteciperanno: il segretario generale nazionale della Fimmg, Silvestro Scotti e il presidente nazionale di croce rossa italiana, Francesco Rocca, il presidente Fnom Ceo, Filippo Anelli. Invitato il ministro della salute, Giulia Grillo.via Ferdinando Di Savoia, 1 – Roma(ore 11:00)Posa di una targa commemorativa nella sala convegni della sede Ail nazionale a Roma. Parteciperanno alla cerimonia la famiglia del professor Mandelli, il professor Sergio Amadori, presidente nazionale Ail e una rappresentanza dell’associazione.Sede Ail - via Casilina, 5 – Roma(ore 11:00)Quaranta sigle imprenditoriali, tra cui Confindustria, Cna e Confartigianato, presentano l’appello al Governo e al Parlamento per sbloccare il riciclo dei rifiuti.Centro congressi Roma Eventi - Piazza di Spagna, via Alibert, 5 A - Roma(ore 11:00) (segue) (Rer)