Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIETappa di “Mediterraneo da remare” al porto turistico di Roma. Al termine remata simbolica di canoisti e canottieri. Intervengono, tra gli altri, Giuliana Di Pillo, presidente municipio Roma X, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione Univerde, Filippo Marini, comandante capitaneria di Porto di Roma, Daniele Diaco, presidente commissione Ambiente del Campidoglio.Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 del Lido di Ostia - Roma(ore 11:00)Evento “L’azienda in cifre”: una giornata di studio per conoscere le attività di tutela della salute della Asl di Rieti. All'evento è annunciata la presenza dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e dell'assessore Lavoro e nuovi diritti Claudio Di Berardino.Aula magna, Asl di Rieti - via del Terminillo 42 - Rieti(ore 9:30)Evento “Turismo, cultura, impresa e territorio” nell’ambito del Festival Atina Jazz. L'iniziativa è volta a sensibilizzare stakeholders e operatori culturali locali su come imprese, università e istituzioni possono attuare sinergie. Partecipa Stefano Fiori, presidente della sezione Industria del Turismo e del Tempo Libero di Unindustria.Palazzo Ducale, Atina – Frosinone(ore 17:30)Seconda assemblea pubblica di Cgil, Cisl e Uil di Roma e del Lazio con i pendolari, insieme a Federconsumatori e ConfconsumatoriPiazzale Alessandro Kambo – Frosinone(ore 16:30)Al via la festa del cinema di Fregene. Si parte con un tributo ad Ettore Scola, presenti la famiglia Scola e Milena Vukotic, con la proiezione de "La terrazza".Stabilimento della Marina militare - Fregene(ore 21:30) (Rer)