Lega: Di Maio, ringrazio Conte ma in Aula Senato ci doveva andare Salvini

- "Ringrazio il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per essere andato in Aula, oggi, al Senato a riferire" sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega, "credo fosse un atto non dovuto perché lì ci doveva andare qualcun altro (Matteo Salvini, ndr) e, probabilmente, in queste settimane non staremmo parlando di questa questione, bastava un intervento in Aula. Ed è per questo che i nostri senatori hanno voluto segnalare quest'assurdità non partecipando alla seduta in Senato": lo ha detto, in diretta Facebook, il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio. (Rin)